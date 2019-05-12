Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

- Мы проиграли только одну игру за весь сезон. У нас есть все. Мы получили 97 баллов. Мы будем бороться в следующем сезоне за титул, - приводит слова Салаха BBC.
Напомним, что «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии сезона 2018/19.
Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», опередивший мерсисайдцев всего на одно очко.
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