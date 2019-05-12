Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул - Советский спорт
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12 мая 2019 19:32Футбол

Мохамед Салах: В следующем сезоне «Ливерпуль» будет бороться за титул

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах оценил выступление команды в завершившемся чемпионате Англии.

- Мы проиграли только одну игру за весь сезон. У нас есть все. Мы получили 97 баллов. Мы будем бороться в следующем сезоне за титул, - приводит слова Салаха BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии сезона 2018/19.

Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», опередивший мерсисайдцев всего на одно очко.

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