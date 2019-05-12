Виргил ван Дейк: Надеюсь, сможем бросить вызов «Манчестер Сити» в следующем сезоне Защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк оценил выступление команды в завершившемся сезоне английской премьер-лиги.

- Я горжусь этой командой, она особенная и я очень рад, что являюсь ее частью. У нас впереди большой финал в Лиге чемпионов.

Мы поздравляем «Манчестер Сити» с победой, но надеюсь, что мы сможем бросить им вызов и в следующем сезоне.

Сегодня у нас не очень получалась игра с «Вулверхэмптоном», но мы тоже люди. После столь эмоциональной недели мы можем гордиться собой.

«Манчестер Сити» провел выдающийся сезон, но и «Ливерпуль» тоже. Мы продолжим усердно работать, и постараемся выиграть титул на следующий сезон, - приводит слова ван Дейка BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии сезона 2018/19.

Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», опередивший мерсисайдцев всего на одно очко.