Виргил ван Дейк: Надеюсь, сможем бросить вызов «Манчестер Сити» в следующем сезоне

- Я горжусь этой командой, она особенная и я очень рад, что являюсь ее частью. У нас впереди большой финал в Лиге чемпионов.
Мы поздравляем «Манчестер Сити» с победой, но надеюсь, что мы сможем бросить им вызов и в следующем сезоне.
Сегодня у нас не очень получалась игра с «Вулверхэмптоном», но мы тоже люди. После столь эмоциональной недели мы можем гордиться собой.
«Манчестер Сити» провел выдающийся сезон, но и «Ливерпуль» тоже. Мы продолжим усердно работать, и постараемся выиграть титул на следующий сезон, - приводит слова ван Дейка BBC.
Напомним, что «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии сезона 2018/19.
Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», опередивший мерсисайдцев всего на одно очко.
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