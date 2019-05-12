Юрген Клопп: Это был особенный сезон, но одна команда была лучше нас - Советский спорт
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12 мая 2019 20:39Футбол

Юрген Клопп: Это был особенный сезон, но одна команда была лучше нас

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил выступление команды в завершившемся сезоне английской премьер-лиги.

- Могли ли мы достичь большего? У нас были удачные игры, у «Манчестер Сити» тоже. Им повезло в матчах с «Бернли» и нами, а нам в играх с «Эвертоном» и «Ньюкаслом».

Дело не в том, чтобы переиграть всех, а чтобы продолжать верить и оставаться в гонке за чемпионство. «Манчестер Сити» было сложно избавиться от нас, а мы не могли избавиться от них.

Второе место в премьер-лиге - это не то, что мы хотели получить сегодня вечером, но это лишь первый шаг. Мы пишем свою собственную историю, хотя сегодня был не самый лучший день.

Это был особенный сезон для меня, даже лучше того, когда с «Боруссией» стал чемпионом Германии, но мы не можем отрицать то, что одна команда была лучше нас.

Поздравляю «Манчестер Сити», они провели хороший сезон. Набрать 198 очков за два сезона - неплохой результат, - приводит слова Клоппа BBC.

Напомним, что «Ливерпуль» набрал 97 очков и занял вторую строчку в турнирной таблице по итогам чемпионата Англии сезона 2018/19.

Чемпионом страны стал «Манчестер Сити», опередивший мерсисайдцев всего на одно очко.

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