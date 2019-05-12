«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА благодаря голам Дриусси и Ригони

В составе московского клуба голом отметился Иван Обляков (30-я минута). У команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Себастьян Дриусси (38, 86), еще один точный удар на счету Эмилиано Ригони (62). Отметим, что во всех трех случаях партнерам ассистировал Артем Дзюба.

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После этой игры «Зенит» набрал 61 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 45 очков, опустился на пятое место в чемпионате, пропустив вперед «Спартак».

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ростова», а ЦСКА на своем поле встретится с «Ахмат».

Чемпионат России

28-й тур

«Зенит» – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: Дриусси, 38, 86; Ригони, 62 – Обляков, 30

«Зенит»: Лунев, Анюков, Ракицкий, Иванович, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 61), Дриусси

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 76), Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Бийол (Эрнандес, 43), Чалов

Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84)