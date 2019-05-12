«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА благодаря голам Дриусси и Ригони - Советский спорт
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12 мая 2019 20:56Футбол

«Зенит» одержал волевую победу над ЦСКА благодаря голам Дриусси и Ригони

Футболисты «Зенита» переиграли ЦСКА в домашнем матче 28-го тура чемпионата России со счетом 3:1.

В составе московского клуба голом отметился Иван Обляков (30-я минута). У команды из Санкт-Петербурга дублем отличился Себастьян Дриусси (38, 86), еще один точный удар на счету Эмилиано Ригони (62). Отметим, что во всех трех случаях партнерам ассистировал Артем Дзюба.

ВИДЕО ГОЛОВ ЗДЕСЬ

После этой игры «Зенит» набрал 61 очко и занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 45 очков, опустился на пятое место в чемпионате, пропустив вперед «Спартак».

В следующем туре «Зенит» в гостях сыграет против «Ростова», а ЦСКА на своем поле встретится с «Ахмат».

Чемпионат России
28-й тур

«Зенит» – ЦСКА – 3:1 (1:1)

Голы: Дриусси, 38, 86; Ригони, 62 – Обляков, 30

«Зенит»: Лунев, Анюков, Ракицкий, Иванович, Жирков (Набиуллин, 83), Шатов (Мак, 68), Оздоев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ригони, 61), Дриусси

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Васин (Сигурдссон, 76), Родриго Бекао, Фернандес, Бистрович, Влашич, Обляков, Ахметов (Щенников, 60), Бийол (Эрнандес, 43), Чалов

Предупреждения: Бийол (4), Ахметов (7), Ракицкий (32), Влашич (32), Жирков (50), Щенников (70), Дзюба (73), Набиуллин (84)

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