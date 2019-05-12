Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал - Советский спорт
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12 мая 2019 21:02Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги сезона в чемпионате Англии.

- Мы должны поздравить «Ливерпуль» и сказать большое спасибо за то, что они подтолкнули нас к повышению наших стандартов.

Это просто невероятно - 98 очков, идти спиной к спине до последнего тура. Чтобы стать чемпионами нам пришлось выиграть 14 матчей подряд. Это самый сложный титул, который я завоевывал за всю свою тренерскую карьеру, - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, что «Манчестер Сити» в последнем туре на выезде разгромил «Брайтон», набрал 98 очков, опередив на одно очко в турнирной таблице «Ливерпуль», и стал шестикратным чемпионом Англии.

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