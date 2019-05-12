Юрген Клопп: Это только первая стадия Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги чемпионата английской премьер-лиги, который команда набрала 97 очков, но завершила на втором месте.

По словам специалиста, он доволен прогрессом футболистов.

– Поздравляю «Манчестер Сити». Мы сделали все, чтобы усложнить им жизнь, но немного не хватило.

Я очень горжусь своими парнями. Они творили чудеса в течение всего сезона. Команда прогрессировала. Но это только первая стадия. Мы продолжим в следующем году

Сезон очень длинный и тяжелый. Мы все время были в борьбе. «Сити» набрал столько очков, потому что мы были рядом. У «горожан» 198 очков за два года – это крутое достижение, – приводит слова Клоппа BBC.