Юрген Клопп: Это только первая стадия

По словам специалиста, он доволен прогрессом футболистов.
– Поздравляю «Манчестер Сити». Мы сделали все, чтобы усложнить им жизнь, но немного не хватило.
Я очень горжусь своими парнями. Они творили чудеса в течение всего сезона. Команда прогрессировала. Но это только первая стадия. Мы продолжим в следующем году
Сезон очень длинный и тяжелый. Мы все время были в борьбе. «Сити» набрал столько очков, потому что мы были рядом. У «горожан» 198 очков за два года – это крутое достижение, – приводит слова Клоппа BBC.
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