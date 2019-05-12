Петр Чех попрощался с премьер-лигой «Танкист» вспомнил лучшие моменты.

Голкипер «Арсенала» Петр Чех попрощался с английской премьер-лигой.

«Спасибо, АПЛ. Две команды, 15 сезонов, 443 матча, 202 «сухаря», 280 побед и четыре трофея. Это привилегия и удовольствие», – написал футболист в своем твиттере.

Чех перешел в «Челси» из «Ренна» в 2004 году. В 2015 году он стал игроком «Арсенала». Помимо четырех чемпионских титулов, 36-летний чех четыре раза признавался лучшим голкипером АПЛ.

Предстоящий финал Лиги Европы станет последним официальным матчем в карьере Петра Чеха.