Петр Чех попрощался с премьер-лигой

Голкипер «Арсенала» Петр Чех попрощался с английской премьер-лигой.

«Спасибо, АПЛ. Две команды, 15 сезонов, 443 матча, 202 «сухаря», 280 побед и четыре трофея. Это привилегия и удовольствие», – написал футболист в своем твиттере.

Чех перешел в «Челси» из «Ренна» в 2004 году. В 2015 году он стал игроком «Арсенала». Помимо четырех чемпионских титулов, 36-летний чех четыре раза признавался лучшим голкипером АПЛ.

Предстоящий финал Лиги Европы станет последним официальным матчем в карьере Петра Чеха.

Thank you .@premierleague ...2 teams 🔵🔴 15 years , 443 apps / 202 clean sheets , 280 wins ... and 🏆🏆🏆🏆 ... it has been a privilege and pleasure ! #goodbye pic.twitter.com/8SS3utFagW