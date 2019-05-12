Виктор Гончаренко: После забитого гола немного растерялись и упустили нити игры - Советский спорт
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12 мая 2019 22:14Футбол

Виктор Гончаренко: После забитого гола немного растерялись и упустили нити игры

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итоги выездного матча 28-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:3).

- Мы забили, но потом немного растерялись, упустили нити игры. Могли сыграть смелее, это касается как первого, так и второго таймов. Вместо этого ждали, что предложит «Зенит». Провели много атак, но не доводили их до удара, а теряли мяч и получали контратаки на наши ворота.

- Что с командой случилось весной? Понимаете ли, как выйти из этой ситуации?
- Такие вещи надо обсуждать внутри. Это не вопрос отдельно взятого матча. Выводы сделаем после сезон, - цитирует специалиста пресс-служба армейской команды.

Напомним, что после этого поражения ЦСКА опустился на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре подопечные Гончаренко на своем поле сыграют против «Ахмата».

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