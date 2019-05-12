Маурицио Сарри: На данный момент я оцениваю сезон как очень хороший Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри оценил свой первый сезон в английской премьер-лиге.

- Этот сезон складывался для нас тяжелейшим образом, но в конечном итоге мы счастливы. Три месяца назад мы оказались в сложном положении, но сумели достойно выйти из него.

Мы завершили чемпионат на третьем месте и выполнили задачу по возвращению в Лигу чемпионов. Мы сыграли в финале Кубка Лиги против «Манчестер Сити», пройдя по пути «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», которые будут представлять Англию в финале главного европейского турнира.

Теперь нам предстоит важнейший финал Лиги Европы. На данный момент я оцениваю сезон как очень хороший и надеюсь, что мы сможем завершить его на превосходной ноте, - приводит слова Сарри пресс-служба команды.

Напомним, что по итогам чемпионата «Челси» набрал 72 очка и финишировал на третьей строчке в чемпионате Англии.

В финальном матче Лиги Европы, который пройдет 29 мая в Баку, «Челси» сыграет против «Арсенала».