Маурицио Сарри: Понимаю чувства Клоппа, думал, мне не повезло стать вторым с 91 очком

- В Англии каждый матч невероятно сложен. Премьер-лига, безусловно, является самым конкурентным и самым сильным чемпионатом мира.
Я понимаю чувства Юргена Клоппа, поскольку принять поражение в чемпионате, в котором твоя команда набрала 97 очков, невероятно сложно.
Я думал, что мне не повезло стать вторым с 91 очком, и поэтому прекрасно понимаю, каково сейчас быть на его месте, - приводит слова Сарри пресс-служба команды.
Напомним, что по итогам чемпионата Италии сезона-2017/18 «Наполи», который на тот момент возглавлял Сарри, набрал 91 очко, но занял второе место, уступив четыре очка выигравшему титул «Ювентусу».
«Ливерпуль» под руководством Юргена Клоппа набрал в завершившемся сезоне 97 очков, но уступил в турнирной таблице чемпионата «Манчестер Сити» одно очко, расположившись в итоге на второй строчке в английской премьер-лиге.
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