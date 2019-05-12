Алексей Миллер: Петербург вернул себе звание российский футбольной столицы! Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

- Петербург вернул себе звание российский футбольной столицы! Все - большие молодцы. Но роль и вклад главного тренера всегда являются определяющими. Сергея Семака на пост главного тренера не выбирали большинством голосов - его выбрали единодушно. Его выбрали вы, болельщики «Зенита».



И сегодня «Зенит» в пятый раз поднимет российский чемпионский кубок. И мы этот кубок больше никому не отдадим! Этот кубок в клубе останется навсегда! Этот кубок наш! Новых побед, «Зенит»! Новых достижений! «Зенит» - чемпион! - приводит слова Миллера пресс-служба питерской команды.

Напомним, что «Зенит» за три тура до конца чемпионата обеспечил себе золотые медали РПЛ, которые команда получила сразу по окончании домашнего матча 28-го тура с ЦСКА (3:1) вместе с кубком чемпионата России.