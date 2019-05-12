Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Ювентус»

В составе римской команды голами отметились Алессандро Флоренци (79-я минута) и Эдин Джеко (90+2).
После этой победы «Рома» набрала 62 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», для которого это поражение стало третьим в сезоне, с 89 очками занимает первое место.
В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Сассуоло», а «Ювентус» на своем поле примет «Аталанту».
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