Гол Джеко помог «Роме» обыграть «Ювентус» Футболисты «Ромы» одержали победу над «Ювентусом» в домашнем матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 2:0.

В составе римской команды голами отметились Алессандро Флоренци (79-я минута) и Эдин Джеко (90+2).

После этой победы «Рома» набрала 62 очка и поднялась на шестую строчку в турнирной таблице серии А. «Ювентус», для которого это поражение стало третьим в сезоне, с 89 очками занимает первое место.

В следующем туре «Рома» в гостях сыграет против «Сассуоло», а «Ювентус» на своем поле примет «Аталанту».