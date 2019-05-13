«Лион» в гостях разгромил «Марсель»

В составе гостей дублем отметился Максвелл Корне (24-я и 86-я минуты), еще один точный удар на счету Муссы Дембеле (84).
Отметим, что на 67-й минуте с поля был удален защитник хозяев поля Дуйе Чалета-Цар.
После этой встречи «Лион» набрал 66 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице лиги 1. «Марсель», имея в активе 55 очков, располагается на шестом месте.
В следующем туре «Лион» на своем поле примет «Кан», а «Марсель» в гостях сыграет с «Тулузой».
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