Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды - Советский спорт
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13 мая 2019 01:40Футбол

Азар заявил, что попадание «Челси» в ЛЧ не повлияло на его решение уйти из команды

Полузащитник «Челси» Эден Азар заявил, что третье место команды в чемпионате Англии и гарантированное место в Лиге чемпионов не повлияли на ситуацию с его возможным уходом их клуба.

- Нет, я так не думаю. Я принял решение, вот и все.

Я все еще жду, когда ситуация получит свое развитие, но не могу все контролировать. Две недели назад я снова сообщил руководству клуба о своем желании. Хотел бы, чтобы все скорее разрешилось, но, как и вы, и болельщики, все еще нахожусь в ожидании.

Меня это не отвлекает. Когда я нахожусь на поле - пытаюсь сфокусироваться на игре. Вот и все. Выходя на поле, просто стараюсь сделать все возможное. Я не думаю о своих проблемах или ситуации в клубе. Просто пытаюсь сделать так, чтобы команда одержала победу в матче, - приводит слова Азара Goal.com.

Ранее сообщалось, что Азар может официально стать игроком «Реала» уже в мае, однако выход английского клуба в финал Лиги Европы, который состоится 29 числа в Баку, может повлиять на объявление о трансфере бельгийского полузащитника.

На данный момент «Реал» и «Челси» продолжают согласовывать стоимость трансфера. Несмотря на то, что до окончания срока контракта Азара остается всего один год, руководство лондонского клуба рассчитывает получить за него 130 миллионов евро.

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