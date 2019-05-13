Конте согласовал условия контракта с «Интером»

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем инстаграме.
Стороны согласовали условия контракта, рассчитанного до 2023 года. Сообщается, что скоро тренер и руководство клуба должны окончательно договориться, после чего сделка будет оформлена официально.
Ранее сообщалось, что Конте согласовал с «Интером» трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.
Антонио Конте тренировал «Ювентус», «Челси» и сборную Италии.
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке. Спасибо Зе за светлую голову. «Спартак» вымучил победу над «Уфой»Красно-белые провели последний в сезоне домашний матч. Единственный мяч в игре с «Уфой» после подачи Мельгарехо забил Зе Луиш. Финский вундеркинд творит что-то невероятное! Он забил три гола Словакии (видео)Второй день ЧМ получился горячим: Латвия обыграла Австрию, словаки дали очередной бой топ-сборной, а Каапо Какко оформил свой первый хет-трик чемпионата мира.
Валерий Рейнгольд: «Спартак» нужно строить вокруг трех игроковБывший нападающий «Спартака» поделился впечатлениями от матча 28-го тура РПЛ между красно-белыми и «Уфой» (1:0). Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит. «Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA. Видео всех голов 28-го тура РПЛ«Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 28-го тура чемпионата России. Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева. Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона. Будет много крови! Сегодня. В Челябинске. Александр Шлеменко на пути в UFC зарубится с бразильцемВ субботу в Челябинске пройдет турнир по смешанным единоборствам RCC 6, в главном бою которого россиянин Александр Шлеменко проведет бой против бразильца Вискарди Андраде. «На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику. Антон, разберись с заморским стервецом! А я приготовлю хинкали. Колонка Отара КушанашвилиКолумнист «Советского спорта» Отара Кушанашвили о предстоящем турнире ММА в Челябинске. «Ман Сити» или «Ливерпуль»? Гвардиола или Клопп? Кто станет чемпионом Англии?В 17.00 по московскому времени в воскресенье стартуют матчи заключительного тура АПЛ, после которых мы узнаем имя нового чемпиона Англии. Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца. «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. Австрия, дрим-тим уже ждет! Что смотреть сегодня на чемпионате мира«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня. На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс. Киров в платье, аншлаг и смерть фотографа. Как «Зенит» отметил чемпионствоРассказываем о том, как команда Сергея Семака получила навечно в Санкт-Петербурге чемпионский кубок за победу в РПЛ-2018/19. И снова «пятерка»! Наши накидали австрийцам пять безответных шайбСборная России, как и стартовом матче турнира, забила пять голов. Только теперь сохранила ворота на замке. Новичок Александр Георгиев украсил свою премьеру на ЧМ сухарем. Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One. Наиль Умяров: Надеюсь, в ближайших матчах «Спартака» взойдет солнцеНаиль Умяров, Данил Круговой, Боян Йокич и Сильвестр Игбун – о матче «Спартак» – «Уфа» (1:0). Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок? «Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной. Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус. В Кубке Стэнли осталось лишь трое наших. Кто из них может добраться до победы?Из 25 россиян, кто сумел пробиться в Кубок Стэнли, за трофей борются Владимир Тарасенко и Иван Барбашев из «Сент-Луиса», а также Андрей Свечников из «Каролины».
«Бабушка кричала: «Третьяка отравили!» И я ей верил»Уникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.