Конте согласовал условия контракта с «Интером» - Советский спорт
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13 мая 2019 09:04ФутболСпирин Дмитрий

Конте согласовал условия контракта с «Интером»

Итальянский специалист Антонио Конте договорился о контракте с миланским «Интером».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем инстаграме.

Стороны согласовали условия контракта, рассчитанного до 2023 года. Сообщается, что скоро тренер и руководство клуба должны окончательно договориться, после чего сделка будет оформлена официально.

Ранее сообщалось, что Конте согласовал с «Интером» трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Антонио Конте тренировал «Ювентус», «Челси» и сборную Италии.

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