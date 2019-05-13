Конте согласовал условия контракта с «Интером» Итальянский специалист Антонио Конте договорился о контракте с миланским «Интером».

Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своем инстаграме.

Стороны согласовали условия контракта, рассчитанного до 2023 года. Сообщается, что скоро тренер и руководство клуба должны окончательно договориться, после чего сделка будет оформлена официально.

Ранее сообщалось, что Конте согласовал с «Интером» трехлетний контракт, по которому он будет зарабатывать 9 миллионов евро в год.

Антонио Конте тренировал «Ювентус», «Челси» и сборную Италии.