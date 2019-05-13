Маурисио Почеттино: «Ливерпуль» провел удивительный сезон Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал завершение борьбы в чемпионате Англии.

«Сейчас они разочарованы. Но «Ливерпуль» провел просто удивительный сезон.

В других обстоятельствах, думаю, они бы выиграли титул. У них невероятная команда и невероятный тренер. Уже завтра они станут думать о финале Лиги чемпионов», — приводит слова Почеттино Football London.

«Ливерпуль» отстал от «Манчестер Сити» в чемпионате Англии на одно очко. Команда Юргена Клоппа сразится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов-2018/19.