Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба - Советский спорт
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13 мая 2019 11:18ФутболСпирин Дмитрий

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба

Болельщики «МЮ» обрушили критику на полузащитника команды Поля Погба.

Фанаты остались недовольны поведением футболиста после матча чемпионата Англии.

«МЮ» потерпел поражение от «Кардифф Сити» в последнем туре АПЛ. Матч завершился со счетом 0:2, в результате чего манкунианцы заняли итоговое шестое место в первенстве.

По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам, после чего пожал плечами и показал зрителям большой палец. В ответ он услышал оскорбления от разгневанных фанатов, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что будущим летом Поль Погба может перейти в мадридский «Реал».

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