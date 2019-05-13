Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба

Фанаты остались недовольны поведением футболиста после матча чемпионата Англии.
«МЮ» потерпел поражение от «Кардифф Сити» в последнем туре АПЛ. Матч завершился со счетом 0:2, в результате чего манкунианцы заняли итоговое шестое место в первенстве.
По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам, после чего пожал плечами и показал зрителям большой палец. В ответ он услышал оскорбления от разгневанных фанатов, сообщает «Газета.ру».
Ранее сообщалось, что будущим летом Поль Погба может перейти в мадридский «Реал».
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