Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили Погба Болельщики «МЮ» обрушили критику на полузащитника команды Поля Погба.

Фанаты остались недовольны поведением футболиста после матча чемпионата Англии.

«МЮ» потерпел поражение от «Кардифф Сити» в последнем туре АПЛ. Матч завершился со счетом 0:2, в результате чего манкунианцы заняли итоговое шестое место в первенстве.

По окончании матча 26-летний француз подошел к трибунам, после чего пожал плечами и показал зрителям большой палец. В ответ он услышал оскорбления от разгневанных фанатов, сообщает «Газета.ру».

Ранее сообщалось, что будущим летом Поль Погба может перейти в мадридский «Реал».