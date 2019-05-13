Руководство «Ливерпуля» осталось довольным результатами команды в АПЛ Совладелец и глава правления «Ливерпуля» Том Вернер остался доволен сезоном-2018/19.

«Это был волшебный сезон. Мы разочарованы тем, что не выиграли АПЛ, но сезон был замечательный, а наша команда играл великолепно. Я не могу в достаточной мере описать талант Юргена. То, как команда сыграла с «Барселоной» во вторник… Одна из величайших игр на «Энфилде». Мы не выиграли титул, но в следующем году у нас будет огромная мотивация», — цитирует Вернера The Guardian.

Напомним, «Ливерпуль» набрал 97 очков в сезоне, но уступил одно очко «Манчестер Сити».

В финале Лиги чемпионов команда Юргена Клоппа сыграет в Мадриде с «Тоттенхэмом».