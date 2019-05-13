Роберт Мак: В «Зените» сумели создать фантастическую команду «Зенит» стал шестикратным чемпионом страны.

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак после матча 28-го тура премьер-лиги с ЦСКА (3:1) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге высказался о том, что помогло его команде стать чемпионом.

«Главная причина победы в чемпионате – это сама команда, – приводит «Р-Спорт» слова 28-летнего словака. – В «Зените» сумели создать фантастическую команду как на поле, так и за его пределами, а это было очень важно для победы в чемпионате.

У нас были неудачные матчи, но были очень сильные игры, и все время мы оставались командой».

Напомним, «Зенит» обеспечил себе чемпионство в 27-м туре после ничьей с «Ахматом» (1:1) и поражения «Локомотива» от «Арсенала» (0:2).

«Зенит» стал шестикратным чемпионом страны.