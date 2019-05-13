Бывший президент «Енисея»: Клуб опозорился на всю страну скандалом с Аленичевым «Енисей» потерял шансы сохранить место в премьер-лиге.

Бывший президент «Енисея» Виктор Кардашов прокомментировал выступление клуба в премьер-лиге.

«Конечно, мы получили опыт выступления в премьер-лиге, но «Енисей» опозорился на всю страну внутриклубным скандалом с (Дмитрием) Аленичевым, – приводит Sport24.ru слова Кардашова. – Такого конфликта я давно не припомню в российском футболе. Поэтому надо разбираться и проанализировать все, проблем у «Енисея» достаточно много».

Напомним, «Енисей» дебютировал в высшей лиге в нынешнем сезоне. В 28 матчах под руководством Дмитрия Аленичева команда набрала 19 очков и за два тура до окончания чемпионата идет на последнем месте, потеряв шансы сохранить место в премьер-лиге.

По ходу сезона у Аленичева возникли разногласия с руководством клуба, которое отстраняло тренера от тренировочного процесса.