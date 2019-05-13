Рокки назначен на финал Лиги Европы между «Челси» и «Арсеналом»

Итальянский арбитр Джанлука Рокки получил назначение на финальный матч Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом» на стадионе «Олимпийский» в Баку, сообщает официальный сайт УЕФА.
Ассистентами Рокки станут Филиппо Мели и Лоренцо Манганелли. В качестве четвертого арбитра на матче будет работать Даниэле Орсато (все судьи из Италии).
В нынешнем сезоне Рокки обслуживал один матч в Лиге Европы: 7 марта он судил первый матч 1/8 финала между «Зенитом» и «Вильярреалом» (1:3) на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге.
При этом он работал на пяти играх Лиги чемпионов, в том числе двух – в плей-офф.
Напомним, финал Лиги Европы пройдет 29 мая.
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