СМИ: «Реал» объявит о переходе Азара после финала Лиги Европы

Как сообщает L'Equipe, «Реал» официально объявит о переходе полузащитника «Челси» Эдена Азара после финала Лиги Европы, который состоится 29 мая в Баку.
Отмечается, что сумма трансфера 28-летнего бельгийца примерно составит 100 млн евро.
На данный момент «Реал» и «Челси» продолжают согласовывать стоимость трансфера. Несмотря на то, что до окончания срока контракта Азара остается всего один год, руководство лондонского клуба рассчитывает получить за него 130 миллионов евро.
Азар играет в составе «Челси» с 2012 года. В нынешнем сезоне футболист провел 51 матч за лондонский клуб, в которых забил 19 мячей и отдал 16 голевых передач.
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