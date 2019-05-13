Парфенов – о полуфинале Кубка России: На кону такая ставка

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов рассказал о готовности команды к ответному матчу с «Арсеналом». Первая игра завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 1:0.
«Когда впереди интересные матчи, то, наверное, эмоциональная и физическая усталость уходят на второй план. В этом режиме больше организации, восстановления и бесед с игроками. До игры остается мало времени, конечно, мы думаем о том, как заменить, тех игроков основы, которые не смогут сыграть в Туле, работаем над этим, разговариваем с некоторыми футболистами. Знаем, что и у соперников есть определенные проблемы. Но я думаю, что на кону такая ставка, и многие вещи будут нивелироваться», - цитирует Парфенова пресс-служба клуба.
Матч «Арсенал» - «Урал» состоится 15 мая в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.
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