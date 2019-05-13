Стали известны судьи на ответные полуфинальные матчи Кубка России - Советский спорт
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13 мая 2019 18:54ФутболСметанникова Дарья

Стали известны судьи на ответные полуфинальные матчи Кубка России

В среду, 15 мая, пройдут ответные матчи полуфинала Кубка России.

Российский футбольный союз сообщил, кто обслужит полуфинальные матчи Кубка России.

15 мая (среда)

«Арсенал» - «Урал»: судья - Сергей Карасев (Москва); ассистенты судьи - Антон Аверьянов (Москва), Дмитрий Сафьян (Москва); резервный судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ВАР - Виталий Мешков (Дмитров), АВАР - Алексей Сухой (Люберцы); инспектор - Владимир Енютин (Москва).

«Ростов» - «Локомотив»: судья - Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи - Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья - Владимир Москалев (Воронеж); ВАР - Михаил Вилков (Нижний Новгород), АВАР - Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

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