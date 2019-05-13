«Ливерпулю» присвоен статус домашней команды финала ЛЧ-2019

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

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