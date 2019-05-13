«Ливерпулю» присвоен статус домашней команды финала ЛЧ-2019 - Советский спорт
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13 мая 2019 19:15ФутболСметанникова Дарья

«Ливерпулю» присвоен статус домашней команды финала ЛЧ-2019

Это решение принял УЕФА.

«Ливерпуль» получил статус домашней команды финала Лиги чемпионов-2019, хотя изначально клуб был заявлен как гостевая команда.

В финале Лиги чемпионов «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом». Матч состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде.

УЕФА принял решение изменить статус команд из-за соображений безопасности. В Мадриде ожидается больше фанатов «Ливерпуля», чем «Тоттенхэма».

Статус хозяев позволит команде пользоваться домашней раздевалкой «Атлетико».

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