Андреа Пирло: «Ювентус» нуждается в Иско - Советский спорт
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13 мая 2019 19:23ФутболСметанникова Дарья

Андреа Пирло: «Ювентус» нуждается в Иско

Бывший полузащитник «Ювентуса» Андреа Пирло назвал футболиста, который поможет туринскому клубу выиграть Лигу чемпионов.

По мнению, чемпиона мира 2006 года, «Ювентусу» необходим хавбек «Реала» Иско.

«По моему мнению, «Ювентус» нуждается в Иско. Эта команда совершенно другого уровня в Италии, но им уже пора выиграть Лигу чемпионов. Полузащита — это первое, что Аллегри необходимо улучшить. Может, в какой-то момент тренер почувствовал нехватку качества в центральной оси. Купив Роналду, команда так и не поняла, как доставлять для него мяч. Благодаря первоклассным полузащитникам можно пройти весь путь в Лиге чемпионов», - цитирует Пирло Sky Sport Italia.

27-летний Иско выступает в «Реале» с 2013 года. В нынешнем сезоне хавбек провел 36 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал одну голевую передачу.

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