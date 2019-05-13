Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона - Советский спорт
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13 мая 2019 21:11ФутболКоноплев Александр

Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона

Агуэро вспомнил 3 января 2019 года.

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что январская победа над «Ливерпулем» стала ключевым моментом чемпионской гонки в английской премьер-лиге-2018/19.

Напомним, что победителями турнира стали «горожане», опередив «красных» на одно очко. При этом до очной встречи «Ливерпуль» опережал «Ман Сити» на семь очков.

– Премьер-лига сложна. Я здесь восемь лет, и точно знаю, о чем говорю. Думаю, ключевым моментом стала победа над «Ливерпулем» в январе. «Сити» сократил отставание, а потом догнал, когда они несколько раз сыграли вничью. Мы знали, что «Ливерпуль» не опустит руки, но понимали, что все зависит только от нас, – приводит слова Агуэро The Mirror.

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