Лидер «Манчестер Сити» назвал ключевой момент сезона

Нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро считает, что январская победа над «Ливерпулем» стала ключевым моментом чемпионской гонки в английской премьер-лиге-2018/19.
Напомним, что победителями турнира стали «горожане», опередив «красных» на одно очко. При этом до очной встречи «Ливерпуль» опережал «Ман Сити» на семь очков.
– Премьер-лига сложна. Я здесь восемь лет, и точно знаю, о чем говорю. Думаю, ключевым моментом стала победа над «Ливерпулем» в январе. «Сити» сократил отставание, а потом догнал, когда они несколько раз сыграли вничью. Мы знали, что «Ливерпуль» не опустит руки, но понимали, что все зависит только от нас, – приводит слова Агуэро The Mirror.
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