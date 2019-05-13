Михаил Меркулов: «Уралу» нужно постараться выйти в финал Кубка России В полуфинале Кубка России состоятся ответные матчи.

Защитник «Урала» Михаил Меркулов рассказал о готовности команды к ответному матчу с «Арсеналом». Первая игра завершилась победой клуба из Екатеринбурга со счетом 1:0.

«Когда мы уже выполнили локальные задачи в чемпионате, теперь нужно настроиться на матч в Кубке и постараться выйти в финал. Помню, какая атмосфера была на Кубке России в Сочи, хочется подарить эмоции городу», - цитирует Меркулова «Матч ТВ».

Матч «Арсенал» - «Урал» состоится 15 мая в Туле. Начало встречи в 19:00 по московскому времени.