Ван Дейк, Азар и Агуэро вошли в символическую сборную сезона АПЛ - Советский спорт
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13 мая 2019 21:34ФутболСметанникова Дарья

Ван Дейк, Азар и Агуэро вошли в символическую сборную сезона АПЛ

Компания спортивной аналитики InStat Index подвела итоги сезона в английской премьер-лиге.

Стала известна символическая сборная АПЛ, в которую вошли футболисты, получившие наивысшие оценки на своих позициях.

Символическая сборная АПЛ сезона-2018/19:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)

Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»)

Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»)

Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).

Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив на одно очко «Ливерпуль».

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