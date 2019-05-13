Ван Дейк, Азар и Агуэро вошли в символическую сборную сезона АПЛ

Стала известна символическая сборная АПЛ, в которую вошли футболисты, получившие наивысшие оценки на своих позициях.
Символическая сборная АПЛ сезона-2018/19:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»)
Защитники: Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Кайл Уолкер («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Жоэль Матип («Ливерпуль»)
Полузащитники: Фернандиньо («Манчестер Сити»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси»)
Нападающие: Мохамед Салах («Ливерпуль»), Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»).
Напомним, что «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, опередив на одно очко «Ливерпуль».
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