Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков - Советский спорт
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13 мая 2019 21:45ФутболКоноплев Александр

Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

«Манчестер Сити» обвиняется в рецидиве.

Комитет УЕФА по финансовому контролю намерен добиться дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках. Как сообщает The New York Times, клуб подозревается в нарушении правил финансового fair play.

Дело «Ман Сити» может быть передано в арбитражную палату в ближайшие дни. В материалах говорится, что клуб предоставил неверную информацию УЕФА и английские лицензирующие органы. При этом неизвестно, когда начнется дисквалификация клуба в случае обвинительного решения арбитража.

Напомним, что пять лет назад УЕФА «Манчестер Сити» на 63 миллиона доллара за нарушение финансового fair play.

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