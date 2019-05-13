Источник: «Манчестер Сити» могут отстранить от еврокубков

Комитет УЕФА по финансовому контролю намерен добиться дисквалификации «Манчестер Сити» в еврокубках. Как сообщает The New York Times, клуб подозревается в нарушении правил финансового fair play.
Дело «Ман Сити» может быть передано в арбитражную палату в ближайшие дни. В материалах говорится, что клуб предоставил неверную информацию УЕФА и английские лицензирующие органы. При этом неизвестно, когда начнется дисквалификация клуба в случае обвинительного решения арбитража.
Напомним, что пять лет назад УЕФА «Манчестер Сити» на 63 миллиона доллара за нарушение финансового fair play.
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