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13 мая 2019 21:56ФутболКоноплев Александр

Джеррард не исключил работу в России

Легенда «Ливерпуля», главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард в интервью youtube-каналу «КраСава» высоко оценил уровень российского футбола.

Специалист не исключил, что когда-нибудь попробует свои силы в российской премьер-лиге.

– Мне нравится посещать Россию в личных поездках или с командой. Меня там всегда тепло встречают, я очень уважаю уровень вашего футбол. Кто знает, может, однажды я перееду к вам. Если «Спартак» или «Зенит» предложат мне 10 млн в конце сезона? В качестве тренера я хочу развиваться и выигрывать. Трудно предугадать, что будет дальше. Все это ради нового вызова, — сказал Джеррард.

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