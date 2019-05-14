Искусственный интеллект нашел замену Годину - Советский спорт
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14 мая 2019 01:51ФутболКоноплев Александр

Искусственный интеллект нашел замену Годину

Скауты больше не нужны?

Разработанная мадридской IT-компанией нейросеть нашла замену уходящему из «Атлетико» защитнику Диего Годину, сообщает Cadena Cope.

Искусственный интеллект выбирал из футболистов пяти ведущих лиг Европы. По игровым параметрам наиболее подходящими кандидатами оказались Джорджо Кьеллини («Ювентус»), Рауль Альбиоль («Наполи»), Гильермо Марипан («Алавес»), Леандро Кабрера («Хетафе») и Джеймс Тарковски («Бернли»).

Напомним, что Годин станет игроком «Интера». 33-летний уругваец покинет «Атлетико» в статусе свободного агента.

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