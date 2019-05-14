«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу - Советский спорт
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14 мая 2019 06:44ФутболЛипкин Антон

«Астон Вилла» может выкупить Абрахама у «Челси» в случае выхода в премьер-лигу

Форвард забил 26 голов в 38 матчах за команду.

«Астон Вилла» может выкупить у «Челси» права на форварда Тэмми Абрахама, который провел минувший сезон в команде на правах аренды, сообщает The Telegraph.

В субботу гол 21-летнего англичанина помог «Астон Вилле» победить «Вест Бромвич» (2:1) в первом полуфинале плей-офф за выход в премьер-лигу. Теперь на счету Абрахама 26 голов в 38 играх за команду. Ответный матч 14 мая на поле «дроздов».

Если «Астон Вилле» удастся вернуться в премьер-лигу, клуб готов заплатить «Челси» 25 миллионов за нападающего.

Отметим, что сезон-2017/2018 провел в аренде в «Суонси» и забил за «лебедей» восемь голов в 39 матчах.

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