Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды Зидан не рассчитывает на валлийца в следующем сезоне.

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на The Mirror.

29-летний валлиец перешел в «Реал» в 2013 году как раз из «Тоттенхэма» и теперь может снова стать игроком «шпор».

Стало известно, что главный тренер испанцев Зинедин Зидан сообщил игроку в личной беседе о том, что не рассчитывает на него в следующем сезоне.

При этом «Тоттенхэм» не готов платить Бэйлу такую же зарплату, которую он сейчас получает в Мадриде (20 миллионов евро). Таким образом, для возвращения в Лондон игроку придется пойти на уступки. Ожидается, что аренда Бэйла обойдется «Тоттенхэму» в 13 миллионов евро, тогда как шесть лет назад «Реал» заплатил за него 100 миллионов.

В нынешнем сезоне Бэйл забил 14 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах во всех турнирах. Контракт игрока с «Реалом» рассчитан до 2022 года.