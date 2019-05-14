Сальваторе Боккетти: На тренировках Кононова пытаемся играть низом и сохранять мяч - Советский спорт
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14 мая 2019 11:11ФутболЛипкин Антон

Сальваторе Боккетти: На тренировках Кононова пытаемся играть низом и сохранять мяч

Кононов тренирует «Спартак» с ноября прошлого года.

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о системе баллов за выполнение заданий на тренировках, которую ввел главный тренер Олег Кононов.

– С тех пор, как это ввели, я пока ни разу не оказывался в проигравшей группе, – сказал 32-летний итальянец в интервью «БИЗНЕС Online». – Я всегда был в верхней части таблицы. Сейчас из-за травмы я пропустил несколько тренировок, поэтому допускаю, что опустился на пару пунктов ниже.

– Что еще изменил Кононов в тренировочном процессе?
– Мне нравится, что мы стали больше заниматься с мячом. Очень много интенсивности, пытаемся играть низом и сохранять мяч под контролем. Хочется, чтобы команда показывала то же самое на поле.

Напомним, под руководством Кононова, который стал главным тренером «Спартака» в ноябре, команда провела 18 матчей, в которых одержала восемь побед при четырех ничьих и шести поражениях.

За два тура до окончания чемпионата красно-белые занимают четвертое место, отставая на четыре очка от «Краснодара» и опережая на одно ЦСКА и «Арсенал».

В двух оставшихся матчах сезона «Спартак» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» (18 мая) и «Оренбургом» (26 мая).

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