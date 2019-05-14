Чешская полиция рассказал об обстоятельствах падения с балкона Бобковой Екатерина Бобкова находится в больнице в Праге.

Накануне стало известно, что свидетельница по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице после падения с балкона.

Представитель райотдела полиции в городе Трутнове Лукаш Винценц прокомментировал инцидент.

«Представители полиции были вызваны в ночь на субботу в один из отелей курортного города Шпиндлерув-Млин. Выяснилось, что одна из проживающих в номере на четвертом этаже около 23 часов в пятницу вышла на балкон покурить. Позднее она была обнаружена на земле с многочисленными травмами, после чего отправлена в больницу города Градец-Кралове. Никаких следов насильственных действий в отношении пострадавшей полиция не обнаружила», - цитирует Винценца «Р-Спорт».

«Судя по всему, произошел несчастный случай. Возможно, женщина села с сигаретой на перила балкона и не удержалась на ни», - добавил представитель районного отделения полиции города.

Сообщалось, что 11 мая Бобковой сделали операцию и ввели в состоянии искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.