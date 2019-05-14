Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру Телеграм-канал Mash опубликовал переписку, в которой якобы участвует капитан «Спартака» Денис Глушаков.

По данным источника, 32-летний полузащитник распространял информацию о проблемах в команде и настраивал других игроков против тренера.

В частности, в переписке ее участники обсуждают возможный приход в команду полузащитника Романа Еременко, а также увольнение технического директора клуба Юхана Гераскина.

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября прошлого года, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги. За месяц до этого по решению итальянца Глушаков был переведен в дублирующий состав.

Добавим, что во вторник пройдет совет директоров «Спартака», на котором ожидается назначение нового вице-президента и генерального директора клуба.

26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.

Ожидается, что новым вице-президентом станет член совета директоров клуба Сергей Михайлов и генеральным директором – Томас Цорн.