Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 11:34ФутболЛипкин Антон

Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру

Телеграм-канал Mash опубликовал переписку, в которой якобы участвует капитан «Спартака» Денис Глушаков.

По данным источника, 32-летний полузащитник распространял информацию о проблемах в команде и настраивал других игроков против тренера.

В частности, в переписке ее участники обсуждают возможный приход в команду полузащитника Романа Еременко, а также увольнение технического директора клуба Юхана Гераскина.

photo5391211493502069388

2

3

Напомним, Каррера был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака» 22 октября прошлого года, на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги. За месяц до этого по решению итальянца Глушаков был переведен в дублирующий состав.

Добавим, что во вторник пройдет совет директоров «Спартака», на котором ожидается назначение нового вице-президента и генерального директора клуба.

26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.

Ожидается, что новым вице-президентом станет член совета директоров клуба Сергей Михайлов и генеральным директором – Томас Цорн.

Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера

29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
14/05 08:00Футбол
Евгений Ловчев: Семак – самый одаренный тренер нового поколенияОбозреватель «Советского спорта» – о чемпионстве «Зенита», чистке в «Спартаке», успехе «Краснодара» и скрытом герое Тулы Гураме Аджоеве.
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
13/05 23:41Хоккей
Шесть бутылок газировки и просроченные дрова. Блог хоккейного болельщикаУникальный блог хоккейного болельщика: начнешь читать – не оторвешься. Чемпионату мира-2019 посвящается.
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
03/05 21:12Теннис
Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спортаИрен Вюст и Летиция де Йонг, Мартина Навратилова и «Мисс СССР», соперницы по женскому теннисному Туру и брак Кастер Семени с подругой по команде.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
14/05 02:00Футбол
«Я – лесбиянка, к Кокорину влечения не испытывала»Что говорила на суде по делу Мамаева и Кокорина Екатерина Бобкова – свидетель, выпавшая из окна и впавшая в кому.
13/05 14:09Футбол
Семак зажигает файер, Боярский унижает «Спартак», а Кокорин все потерял! Анонс ССФВо вторник, 14 мая появится в продаже свежий номер еженедельника «Советский спорт – Футбол». Представляем его основные материалы.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
13/05 13:35Футбол
Газинский забил самый красивый гол, а лучшим игроком был Дзюба. Герои 28-го тура РПЛ«Советский спорт» определил лучших в прошедшем туре чемпионата России.
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
13/05 07:00Хоккей
Сегодня – первый крутой матч российской дримтим на ЧМ-2019: подвинутся ли чехи?В нашей группе сегодня скрытый финал: скорее всего именно игра Россия – Чехия определит победителя в группе Б. Что еще смотреть сегодня?
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
Новости
12:14 Футбол Леонид Федун прибыл на совет директоров «Спартака»
12:10 Волейбол Россиянин Тарасов продолжит карьеру во французском клубе по совету Алекно
12:00 Футбол Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера
11:57 Футбол Патрис Эвра: История «Манчестер Юнайтед» просто рухнула с приходом Санчеса
11:46 Футбол Сергей Шнуров: Решение по Кокорину и Мамаеву принято неспроста
11:40 Хоккей Виталий Давыдов: Овечкин – машина, которая обязательно поедет в плей-офф
11:34 Футбол Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру
11:32 Футбол Чешская полиция рассказал об обстоятельствах падения с балкона Бобковой
11:25 Футбол Дмитрий Пятибратов: Уверен, что работа над усилением «Сочи» уже ведется
11:11 Футбол Сальваторе Боккетти: На тренировках Кононова пытаемся играть низом и сохранять мяч
11:08 Футбол Валерий Гладилин: Для «Спартака» нет никакой разницы, четвертое место или пятое
10:57 Футбол Денис Попов: ЦСКА вполне по силам завоевать медали и попасть в Лигу чемпионов
10:52 Футбол Младен Кашчелан: Никто не ожидал, что «Тамбов» пробьется в РПЛ
10:51 Футбол СМИ: «ПСЖ» хочет заполучить трех игроков «Реала», от которых отказался Зидан
10:44 Футбол Бэйл может вернуться в «Тоттенхэм» на правах аренды
10:36 Футбол Де Росси покинет «Рому» по окончании сезона (видео)
10:32 Футбол Дзюба признан лучшим игроком 28-го тура РПЛ
10:32 Футбол Сальваторе Боккетти: Лично я очень благодарен Измайлову и Родионову
10:29 ММА 51-летний мексиканский рестлер умер во время поединка (видео)
10:25 Хоккей Трой Стечер: Атмосфера на матче со Словакией была невероятная, хотя и враждебная
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика