Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера - Советский спорт
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14 мая 2019 12:00ФутболЛипкин Антон

Денис Глушаков: Сказали Измайлову, что нас не устраивает Каррера

Опубликована аудиозапись разговора Глушакова, в котором он рассказывает о ситуации в команде при Каррере.

Телеграм-канал Mash опубликовал аудиозапись разговора капитана «Спартака» Дениса Глушакова, в котором он рассказывает о ситуации в команде в то время, когда главным тренером красно-белых был Массимо Каррера.

«Ну что, вчера вату покатали. Заруба такая там по ходу у тренера. Зе Луиш, короче, не хочет играть, Ханни не хочет играть. Вчера Ханни и Педро Роша – 20 млн – просто не в заявке, на трибуне – купили двух футболистов. Зе Луиша, короче, не поставил на предыгровой, хотя Зе Луиш лучше на две головы Адриано и готов. Зе Луиш вообще не хотел выходить играть. Перед матчем меня давай целовать, обнимать: «Мой капитан». Чмокать меня начал при всех. Все смеются.

Ему нет доверия, уважения. Выполнили план на игру, сделали все возможное и невозможное. А мы наигрывали вообще другое, а играли вчера в бей-беги. И тот же Адриано, которого он любит, зализывает ему, его и подставил.

Утром Измайлов мне позвонил, написал: «Как дела, что происходит?» Я ему написал: «Катастрофа происходит». Он говорит: «Давай встретимся, возьми парней, поговорим, пообщаемся». Ну и мы ему все сказали, что нас не устраивает тренер, что они привели Рауля. Трабукки себе соломку стелет – тоже понимает, что сейчас Карреру выгонят, а он останется в структуре клуба и будет новый тренер».

Предположительно, разговор состоялся после ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с ПАОК (0:0) на «Открытие Арене», по итогам которого «Спартак» вылетел из турнира. В том матче форвард красно-белых Луис Адриано был удален на 33-й минуте.

Напомним, в сентябре Каррера перевел Глушакова в дубль после того, как игрок поставил лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой итальянца.

22 октября на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги Каррера был отправлен в отставку, а исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул Глушакова в состав.

Добавим, что во вторник пройдет совет директоров «Спартака», на котором ожидается назначение нового вице-президента и генерального директора клуба.

26 апреля после поражения от «Арсенала» (0:3) в 25-м туре премьер-лиги «Спартак» объявил об уходе со своих постов по окончании сезона вице-президента Наиля Измайлова и спортивного директора Сергея Родинова.

Ожидается, что новым вице-президентом станет член совета директоров клуба Сергей Михайлов и генеральным директором – Томас Цорн.

Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру

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