Родные Бобковой не обращались за помощью к дипломатам Екатерина Бобкова находится в больнице в Праге.

Накануне стало известно, что свидетельница по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице после падения с балкона.

Российское посольство в Чехии подтвердило информацию о несчастном случае с Бобковой.

«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 13 мая полиция Чешской Республики подтвердила посольству факт несчастного случая с гражданкой России Екатериной Бобковой, произошедший 10 мая.

Обращений от родственников пострадавшей в посольство пока не поступало. Отслеживаем развитие ситуации», - цитирует дипломата сайт телеканала «360».

Ранее сообщалось, что Бобковой сделали операцию и ввели в состоянии искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.