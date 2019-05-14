Родные Бобковой не обращались за помощью к дипломатам

Накануне стало известно, что свидетельница по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева Екатерина Бобкова находится в критическом состоянии в пражской больнице после падения с балкона.
Российское посольство в Чехии подтвердило информацию о несчастном случае с Бобковой.
«В ответ на Ваше обращение сообщаем, что 13 мая полиция Чешской Республики подтвердила посольству факт несчастного случая с гражданкой России Екатериной Бобковой, произошедший 10 мая.
Обращений от родственников пострадавшей в посольство пока не поступало. Отслеживаем развитие ситуации», - цитирует дипломата сайт телеканала «360».
Ранее сообщалось, что Бобковой сделали операцию и ввели в состоянии искусственной комы. У пострадавшей множество травм, среди которых, перелом таза, ребер, контузия легких, внутричерепное кровоизлияние и т. д.
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