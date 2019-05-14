Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС

– Обращение «Ростова»? Не видел. Пусть присылают в специальный департамент РФС, тогда отреагируем. Это мелкие футбольные хитрости, у них же завтра матч на Кубок, вот и нагнетают.
Сегодня на официальном сайте клуб из Ростова-на-Дону выложил видео со спорными судейскими эпизодами в текущем чемпионате.
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