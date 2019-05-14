Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 мая 2019 13:21ФутболЗибрак Артем

Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров – об обращении «Ростова» по поводу судейских ошибок.

– Обращение «Ростова»? Не видел. Пусть присылают в специальный департамент РФС, тогда отреагируем. Это мелкие футбольные хитрости, у них же завтра матч на Кубок, вот и нагнетают.

Сегодня на официальном сайте клуб из Ростова-на-Дону выложил видео со спорными судейскими эпизодами в текущем чемпионате.

03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
14/05 00:00Хоккей
Канада еле унесла ноги от словаков. Это какое-то безумие!Финляндия в овертайме уступила американцам, а канадцы и словаки на двоих забросили 11 шайб. В эти минуты рыдает вся Словакия – узнайте, почему.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
06/05 20:27Бокс
Владимир Гендлин: Альварес не выполнил поставленную задачуИзвестный российский комментатор Владимир Гендлин поделился своим мнением о результата боя Сауль Альварес — Дэниел Джейкобс.
14/05 09:15Хоккей
«Сент-Луис» перебил «Сан-Хосе» и сравнял счет в серии. У Тарасенко – передачаВладимир Тарасенко отдал голевую передачу.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
13/05 21:40Футбол
Андрей Пятницкий: Фернандо в роли «десятки» – хорошая задумкаБывший полузащитник «Спартака» поделился мнением об игре бразильского опорного полузащитника красно-белых на позиции под нападающими.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
05/05 09:00Бокс
Бетербиева бросили ради фехтовальщиковВ ночь на воскресенье в США свои очередные победы одержали чемпион мира в полутяжелом весе россиянин Артур Бетербиев и чемпион мира в среднем весе мексиканец Сауль Альварес.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
05/05 13:26ММА
Виталий Минаков: Уверен, у Шлеменко есть предложение от UFC. Но нужно ли ему это?Четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо, экс-чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков – о победе Александра Шлеменко над бразильцем Вискарди Андраде и возможной дальнейшей карьере российского бойца.
04/04 14:30Биатлон
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политикуУход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР.
04/05 13:00Бокс
Бетербиев – Каладжич. Когда не знаешь, чего ожидать от бояЧемпион мира по версии IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев проведет защиту титула против американца Радивойе Каладжича. «Советский спорт» о предстоящем поединке.
29/04 19:43Теннис
Медведев рвется в топ-10! Странно, что до сих пор не тамУдивительно, но факт – даже полуфинал в Монте-Карло и финал в Барселоне не изменили рейтинг Даниил Медведева.
14/04 16:00Фигурное катание
Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в ФукуокеРазбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?
04/05 20:22ММА
Шлеменко был на грани фиаско, утроил шоу в Челябинске и нокаутировал бразильца (видео)Александр Шлеменко в очередной раз доказал, что сдаваться раньше времени не стоит.
13/05 22:20Хоккей
Александр Кожевников: Овечкин забьет в важных матчахДвукратный олимпийский чемпион ответил на злободневные вопросы, которые поставил матч ЧМ-2019 Россия – Чехия.
14/05 09:00Хоккей
Германия – Франция: да, не футбол, но будет интересно. Что смотреть сегодня на ЧМ«Советский спорт» рассказывает, что ожидать от матчей хоккейного чемпионата мира, которые пройдут сегодня.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
02/05 23:10Теннис
Первая ракетка России – в пике. Что не так с Кареном Хачановым?Карен Хачанов проиграл пятый матч подряд – в четверг в Мюнхене он уступил Филиппу Кольшрайберу, не сумев выйти в четвертьфинал.
25/04 20:45Теннис
Медведев мчится к Надалю! Россиянин рвется в финал в БарселонеДаниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Барселоне. Вчера россиянин уверенно справился с американцем Маккензи Макдональдом – 6:3, 6:2. Дальше его ждет чилиец Николас Ярри.
06/05 10:33ММА
Саадулаева послали в глухой нокаут, а Шлеменко ведет переговоры с UFC. Главное в ММА за неделюАлександр Шлеменко одержал яркую победу на турнире в Челябинске, UFC закрывает наилегчайший дивизион, а Юсуп Саадулаев был жестко нокаутирован на турнире One.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
14/05 11:45Футбол
«В коме или нет?» С выпавшим из окна свидетелем по делу Кокорина вышла путаницаКак только СМИ растиражировали сообщения о падении девушки из окна в Праге, в инстаграм Екатерины Бобковой посыпались сообщения со словами поддержки. Позже они сменились призывами… подать на журналистов в суд.
13/05 20:56Хоккей
Овечкин! Ты что-нибудь умеешь? И зачем ты сбрил бороду?Нашему автору не понравилось, что Овечкин не забил ни разу за три игры, и он накатал провокационную колонку, в которой сравнил игру Александра Овечкина в НХЛ и за сборную. И пришел к неутешительным выводам.
13/05 22:29Хоккей
Овечкин и очки. У главной звезды чемпионата мира их пока нольЗа три стартовых матчах чемпионата лидер сборной России Александр Овечкин очками за результативность не разжился. Притом что наши одержали три победы подряд.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
13/04 17:48Фигурное катание
Алена Леонова: Лиза Туктамышева – просто бомба! Победила всех и преодолела себяВице-чемпионка мира подвела итоги завершившегося в Японии командного чемпионата мира по фигурному катанию.
Новости
13:54 Футбол Комиссия РПЛ проверит газон на новом стадионе «Динамо» не позднее 16 мая
13:52 Теннис Касаткина вышла во второй круг турнира в Риме, обыграв Бегу
13:52 Футбол Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром
13:51 Хоккей Адам Фокс: В сборной США начинают понимать, что у нас хорошие шансы на золото
13:50 Теннис Павлюченкова проиграла Саккари в первом круге турнира в Риме
13:45 Хоккей Илья Воробьев: Капризов завтра будет играть
13:43 Хоккей Йере Саллинен: Американцы ничем не удивили, но у них классная команда
13:39 Футбол Александр Мейтин: Матч «Зенит» – ЦСКА прошел в праздничной атмосфере
13:36 Футбол РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России
13:35 Хоккей Андрей Секера: Нам почти удалось зацепить очки в матче с Канадой
13:32 Футбол РПЛ: В следующем сезоне будет новый кубок чемпионов России
13:30 Теннис Соболенко проиграла Корне на старте турнира в Риме
13:24 Футбол «Арсенал» первым из клубов РПЛ прошел лицензирование РФС и УЕФА
13:24 Футбол Александр Егоров: Пенальти за игру рукой Ещенко не было
13:24 Футбол Дерек Райан: Сборная США прибавляет с каждым днем
13:21 Футбол Александр Егоров: Пусть «Ростов» присылает претензии в департамент РФС
13:18 Хоккей Василевский стал рекордсменом сборной России по количеству «сухих» матчей на ЧМ
13:15 Футбол Александр Егоров: Для Еськова игра в Оренбурге была неудачной
13:13 Футбол Правозащитник: Смешно говорить, что Кокорин и Мамаев попадут на УДО
13:08 Футбол Сальваторе Боккетти: Некрасиво, когда кричат гадости про Глушакова
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика