Дерек Райан: Сборная США прибавляет с каждым днем Американцы нанесли финнам первое поражение на чемпионате мира.

Форвард сборной США Дерек Райан прокомментировал победу над Финляндией (3:2 OT) в матче группового этапа чемпионата мира в Кошице.

«Мы прибавляем каждый день, и сегодня мы снова это сделали в матче с сильной командой, – приводит слова 32-летнего нападающего официальный сайт ИИХФ. – Тут именно такой турнир. В итоге, у нас остаются хорошие шансы».

Напомним, после поражения в стартовом матче со Словакией (1:4) американцы одержали вторую победу подряд и с пятью очками занимают четвертое место в группе A.

Следующим соперником сборной США 15 мая станет Великобритания, проигравшая два стартовых матча на турнире с общим 1:11.