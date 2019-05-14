Дерек Райан: Сборная США прибавляет с каждым днем

Форвард сборной США Дерек Райан прокомментировал победу над Финляндией (3:2 OT) в матче группового этапа чемпионата мира в Кошице.
«Мы прибавляем каждый день, и сегодня мы снова это сделали в матче с сильной командой, – приводит слова 32-летнего нападающего официальный сайт ИИХФ. – Тут именно такой турнир. В итоге, у нас остаются хорошие шансы».
Напомним, после поражения в стартовом матче со Словакией (1:4) американцы одержали вторую победу подряд и с пятью очками занимают четвертое место в группе A.
Следующим соперником сборной США 15 мая станет Великобритания, проигравшая два стартовых матча на турнире с общим 1:11.
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