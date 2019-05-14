РПЛ: В следующем сезоне будет новый кубок чемпионов России - Советский спорт
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14 мая 2019 13:32ФутболЗибрак Артем

РПЛ: В следующем сезоне будет новый кубок чемпионов России

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев рассказал, что работы по изготовлению нового кубка чемпионов России ведутся.

– «Зенит», выиграв чемпионат России в пятый раз, получил кубок на вечное хранение. Работы по изготовлению нового кубка чемпионов России ведутся уже полгода. Он будет иным. Мы его обязательно презентуем. Этим занимается не студия Артемия Лебедева.

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