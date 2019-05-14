РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России

– Принципиальное решение о внедрении VAR принято. Сейчас идет проработка деталей – подрядчиков, исполнителей и прочего. Вчера было рабочее совещание, на котором обсуждались эти нюансы. Когда VAR будет внедрен – в первом туре или втором круге – пока не решено.
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