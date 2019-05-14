РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России - Советский спорт
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14 мая 2019 13:36ФутболЗибрак Артем

РПЛ: Сейчас идет проработка нюансов внедрения VAR в чемпионате России

Директор по связям с общественностью РФПЛ Сергей Алексеев – о датах внедрения в чемпионат России системы VAR.

– Принципиальное решение о внедрении VAR принято. Сейчас идет проработка деталей – подрядчиков, исполнителей и прочего. Вчера было рабочее совещание, на котором обсуждались эти нюансы. Когда VAR будет внедрен – в первом туре или втором круге – пока не решено.

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