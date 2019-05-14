Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром - Советский спорт
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14 мая 2019 13:52ФутболЛипкин Антон

Стал известен расширенный состав сборной России на матчи с Сан-Марино и Кипром

В список включены 37 игроков.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился с расширенным составом национальной команды на матчи отборочного турнира Евро-2020 с Сан-Марино и Кипром, сообщает официальный сайт РФС.

Сборная России:

вратари: Александр Беленов («Уфа»), Маринато Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Медзь», Польша), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Витесс», Голландия), Федор Кудряшов («Истанбул», Турция), Михаил Меркулов («Урал»), Роман Нойштедтер («Фенербахче») Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»);

полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако», Франция), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»);

форварды: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада-Болеслав», Чехия), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Напомним, сборная России сыграет с Сан-Марино 8 июня в Саранске и с Кипром 11 июня в Нижнем Новгороде. Сбор команды в Новогорске начнется 30 мая.

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