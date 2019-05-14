Калиниченко – о «сливе» Глушакова: Вот эта вонь неприятна

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко прокомментировал поведение капитана красно-белых Дениса Глушакова, который «сливал» информацию о проблемах команды при главном тренера Массимо Каррере.
«Мое мнение, что ничего от этой публикации для многих болельщиков не изменится. Кто был на стороне Глушаков, тот останется на его стороне, кто был за Карреру, тот и останется за тренера. Мне противна сама подача информации, крадут или продают личные сообщения. Для меня в этой истории — вот эта вонь неприятна. То, что там происходило в клубе — это футбольная жизнь, никуда от этого не денешься. Мне же лично надоела эта история», - приводит слова Калиниченко Sport24.ru.
Напомним, в сентябре Каррера перевел Глушакова в дубль после того, как игрок поставил лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой итальянца.
22 октября на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги Каррера был отправлен в отставку, а исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул Глушакова в состав.
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