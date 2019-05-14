Роналдо: Никто не защищал меня, когда называли толстым

Экс-нападающий «Барселоны» и «Реала» Роналдо признался, что его очень обижали шутки по поводу его лишнего веса. В середине 2000-х футболисту поставили диагноз гипотериоз. Эта болезнь обусловлена нехваткой гормонов щитовидной железы. Это заболевание и стало причиной лишнего веса форварда.
– Общество защищает темнокожих и геев, но никто защищал меня, когда называли толстым. Сейчас мне уже все равно, — сказал Роналдо в интервью The Financial Times.
Роналдо — двукратный чемпион мира и двукратный обладатель «Золотого мяча».
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