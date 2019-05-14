Бывший генеральный директор «Спартака»: Глушаков – колхозник - Советский спорт
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14 мая 2019 14:51ФутболСметанникова Дарья

Бывший генеральный директор «Спартака»: Глушаков – колхозник

В СМИ опубликована аудиозапись разговора Глушакова, в котором он рассказывает о ситуации в команде при Каррере.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак прокомментировал поведение капитана красно-белых Дениса Глушакова, который «сливал» информацию о проблемах команды при главном тренера Массимо Каррере.

«Я не фанат Глушакова вообще, как футболиста, как человека. Считаю, что он колхозник, и все. Специально слитый разговор», - цитирует Первака сайт телеканала «360».

Напомним, в сентябре Каррера перевел Глушакова в дубль после того, как игрок поставил лайк под стихотворением актера Дмитрия Назарова с критикой итальянца.

22 октября на следующий день после поражения от «Арсенала» (2:3) в 11-м туре премьер-лиги Каррера был отправлен в отставку, а исполняющий обязанности главного тренера Рауль Рианчо вернул Глушакова в состав.

Опубликована переписка Глушакова о том, как он сливал Карреру

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