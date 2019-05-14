Скомина назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов - Советский спорт
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14 мая 2019 15:17ФутболКоноплев Александр

Скомина назначен главным арбитром финала Лиги чемпионов

Скомина вошел в элиту европейского судейства.

Финальный матч Лиги чемпионов-2018/19 доверен словенской бригаде арбитров во главе с 42-летним Дамиром Скоминой.

Ранее рефери обслуживал финал Лиги Европы-2017 и Суперкубок УЕФА-2012, а также был запасным в финале Лиги чемпионов-2013.

Помощниками Скомины будут Юре Прапротник, Роберт Вукан.

Финал Лиги чемпионов-2018/19 пройдет в Мадриде 1 июня. В нем сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

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