Рафинья объявил, что летом покинет «Баварию» - Советский спорт
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14 мая 2019 15:24ФутболСметанникова Дарья

Рафинья объявил, что летом покинет «Баварию»

Защитник выступает за мюнхенский клуб с 2011 года.

Защитник «Баварии» Рафинья сообщил о своем уходе из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды.

«Восемь лет здесь были прекрасны. Я прожил здесь много особенных моментов, но в итоге все подходит к концу. Мы семья, и дружба между всеми нами — самое важное», - цитирует Рафинью пресс-служба «Баварии».

Ранее о своем уходе из «Баварии» объявили Арьен Роббен и Фрэнк Рибери.

33-летний Рафинья перешел в мюнхенский клуб в 2011 году из «Дженоа». За команду он провел 266 матчей и забил шесть мячей.

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