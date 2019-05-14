Рафинья объявил, что летом покинет «Баварию»

Защитник «Баварии» Рафинья сообщил о своем уходе из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды.
«Восемь лет здесь были прекрасны. Я прожил здесь много особенных моментов, но в итоге все подходит к концу. Мы семья, и дружба между всеми нами — самое важное», - цитирует Рафинью пресс-служба «Баварии».
Ранее о своем уходе из «Баварии» объявили Арьен Роббен и Фрэнк Рибери.
33-летний Рафинья перешел в мюнхенский клуб в 2011 году из «Дженоа». За команду он провел 266 матчей и забил шесть мячей.
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