Рафинья объявил, что летом покинет «Баварию» Защитник выступает за мюнхенский клуб с 2011 года.

Защитник «Баварии» Рафинья сообщил о своем уходе из клуба в летнее трансферное окно на правах аренды.

«Восемь лет здесь были прекрасны. Я прожил здесь много особенных моментов, но в итоге все подходит к концу. Мы семья, и дружба между всеми нами — самое важное», - цитирует Рафинью пресс-служба «Баварии».

Ранее о своем уходе из «Баварии» объявили Арьен Роббен и Фрэнк Рибери.

33-летний Рафинья перешел в мюнхенский клуб в 2011 году из «Дженоа». За команду он провел 266 матчей и забил шесть мячей.