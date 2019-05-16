Джанлуиджи Буффон: Очень рад, что «ПСЖ» предложил продлить контракт

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Буффон подтвердил, что получил предложение продлить контракт с клубом.
«Клуб предложил мне продлить контракт, чему я очень рад, – приводит Football Italia слова 41-летнего итальянца. – Это очень приятно. Через несколько дней мы встретимся, чтобы все обсудить и понять, правильным ли будет идти и дальше вместе.
Я счастлив в Париже. В 40 лет я получил уникальный опыт. Я приехал сюда, чтобы проверить себя как игрока и человека, и нашел то, что искал в этот момент.
У нас в Италии сложилось неверное представление о французском футболе, который, на мой взгляд, не настолько построен на тактике, как итальянский, но все же очень трудный на физическом и техническом уровне».
Напомним, Буффон перешел в «ПСЖ» летом прошлого года из «Ювентуса» и в нынешнем сезоне провел за команду 24 матча (из них девять – «на ноль») и пропустил 22 гола.
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